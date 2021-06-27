Россияне задали более 545 тысяч вопросов к «Прямой линии» с Путиным

Россияне отправили президенту России Владимиру Путину 545 027 обращений в преддверии «Прямой линии». Такие данные приводит телеканал «Россия 24».

По состоянию на 27 июня 12.00 мск 316 403 обращения поступили через колл-центр, 51 146 — через сайт программы, 45 303 — через мобильное приложение «Москва — Путину», 20 381 — через соцсети и 11 794 вопроса — при помощи SMS или MMS.

Днем ранее сообщалось, что к «Прямой линии» с президентом поступило более 100 тыс. обращений, в основном они связаны с вакцинаций и борьбой с пандемией коронавируса.

«Прямая линия» пройдет 30 июня в 12.00 мск.

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, интересующие граждан страны. Впервые такой формат прямого эфира с гражданами России президент провел в 2001 году. Предстоящий прямой эфир станет 18-м по счету.

В 2020 году проведение «Прямой линии» было отменено из-за требований безопасности в связи с пандемией коронавируса. Однако некоторые элементы этого прямого эфира с российским президентом были включены в большую пресс-конференцию с Владимиром Путиным, которая прошла 17 декабря 2020 года.