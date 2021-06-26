Под Петербургом на видео сняли велосипедистов с резиновыми женщинами

Под Санкт-Петербургом на видео сняли колонну велосипедистов, которые везли резиновых женщин. Об этом передает Baza.

Оказалось, что под Петербургом в Лосе проходит мероприятие «Bubble Baba Challenge», во время которого участники сначала устраивают заезд с куклами, а потом сплавляются вместе с ними по реке.

Ранее сообщалось, что из Москвы в Петербург проложат новый удобный веломаршрут.

Заезд продлится 16 дней и составит 1 150 км. Маршрут будет пролегать через Торжок, Осташков, Великий Новгород, Тверь, Старую Руссу, Гатчину. Конечный пункт прибытия велосипедистов — Петербург.