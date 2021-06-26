AP: Китай угрожал Украине лишить ее вакцины

Китай, чтобы добиться от Украины отказа от призыва к более тщательному расследованию соблюдения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (Синьцзяне), угрожал приостановить поставку вакцины от коронавируса, сообщает Associated Press.

Во вторник, 22 июня, Канада на заседании Совета по правам человека представила совместное заявление более 40 стран, которые потребовали, чтобы Китай открыл представителям ООН доступ в Синцзян-Уйгурский автономный район для проведения независимого расследования. Правозащитники считают, что местное мусульманское население, представленное уйгурами, систематически подвергается дискриминации, а также массовым внесудебным заключениям в тюрьму.

Изначально Украина была в этом списке, но в четверг, 24 июня, она вышла из совместного заявления. По данным источника, это было сделано после того, как Китай пригрозил Украине, что поставка свыше 500 тыс. доз вакцин будет заблокирована.

Ранее в США назвали Украину «жертвой Китая».