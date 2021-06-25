Краснодарский край оценил рекомендацию по допуску на курорты переболевших COVID-19

Администрация Краснодарского края оценила рекомендацию федеральных властей по допуску на курорты не только сделавших прививку от коронавируса, но и переболевших. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Если человек недавно переболел коронавирусом и это является противопоказанием к прививке, отметку об этом должен сделать врач в справке о медицинском отводе к вакцинации», — ответило руководство Краснодарского края.

Ранее стало известно, что в Краснодарский край разрешен въезд с иностранными сертификатами о вакцинации.

Представители туриндустрии выступили против ужесточения эпидемиологических мер на курортах Краснодарского края, согласно которым с 1 августа на заселение будут приниматься только привитые гости.

По данным на 25 июня, в России за сутки было выявлено 20 393 случая коронавируса. 15,3% заразившихся не имели симптомов. Второй день подряд суточное число новых заражений в стране превышает 20 тыс.