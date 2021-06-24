В Минприроды исключили повторение торфяных пожаров в России благодаря профилактическим мерам, предпринятым правительством. Об этом сообщает ТАСС.

«Своевременное принятие профилактических мер позволяет обеспечивать эффективный уровень охраны лесов и не допустить фактов возгораний и пожаров, аналогичных 2010 году», — сказали в ведомстве.

В июле и августе 2010 года на всей территории центральной части России из-за малоподвижного антициклона установилась аномальная жара. Температура воздуха приближалась к +40°C, а в отдельных областях превышала этот показатель.

Из-за экстремальной температуры активизировались торфяные и лесные пожары. За этот период было зарегистрировано 34,8 тыс. их очагов общей площадью около 2 млн га, в том числе более 1 тыс. торфяных пожаров.