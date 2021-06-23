В США мать назвала ребенка в честь аэропорта, где прошли роды

В международном аэропорту Майами пассажирка, прилетевшая рейсом American Airlines из Чикаго, родила ребенка. По такому событию мама решила назвать свою новорожденную в честь аэропорта, сообщает Fox News.

Девочка получила имя Мия, так называется Miami International Airport. Оказалось, что беременная должна была сделать пересадку в американском городе, когда направлялась в Гондурас. Сами роды прошли в туалете авиаузла, рядом с воротами D43. Женщине помогали сотрудники департамента авиации и пожарной службы.

«Для нас честь, что мы помогли матери родить дочку и гордимся тем, что ребенка назвали в честь нашего аэропорта», — поделился представитель воздушной гавани Грег Чин.

Мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Левин Кава отметила, что рада за самочувствие матери, дочки и поблагодарила команду аэропорта за помощь.

Имя и фамилия матери, ставшей участницей данной ситуации, не уточняются.

В прошлом году московские полицейские приняли роды в служебной машине. В результате родился мальчик. Его вместе с матерью передали медикам.