Ученые обнаружили последствие коронавируса, встречающееся только у мужчин

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Ученые из Техасского университета выявили характерный для мужской части населения симптом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование.

По словам авторов этой работы, COVID-19 может поражать семенники больного. К таким выводам они пришли после опытов на хомяках.

Согласно данным исследования, были зафиксированы случаи, когда мужчины, которые заразились коронавирусной инфекцией жаловались на боли в паховой области. В некоторых отчетах ученые отмечали снижение уровня тестостерона.

Кроме того, авторы исследования подчеркнули, что у мужчин с легким и средним течением болезни также может наблюдаться аналогичная симптоматика.

В будущем специалисты хотят смоделировать состояния, связанные с тяжелой формой COVID-19, речь идет о таких заболеваниях, как ожирение и диабет, а также о воздействии различных штаммов SARS-CoV-2.

«Учитывая масштабы пандемии коронавируса, крайне важно изучить, как он может повлиять на тестикулы, оценить влияние на тяжесть заболевания и репродуктивную функцию, а также возможность передачи половым путем», — заявил ведущий автор работы Рафаэль Крун Кампос.

Ранее американские ученые выявили, что коронавирус сохраняется в тканях полового члена в течение долгого времени после выздоровления, что в итоге может привести к эректильной дисфункции.