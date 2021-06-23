Число случаев коронавируса в мире превысило 179 млн

Во всем мире на утро 23 июня выявлено 179 164 193 случая коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии от инфекции скончалось 3 882 531 человек.

Лидерами по количеству зараженных являются США, Индия, Бразилия.

Так, в Соединенных Штатах с начала пандемии зафиксировано 33 565 288 случаев COVID-19, из них 602 462 — с летальным исходом.

В Индии 30 028 709 заболевших и 390 660 скончавшихся, в Бразилии — 18 054 653 и 504 717 соответственно.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 на 22 июня, в России выявлено 5 350 919 случаев коронавируса. За весь период жертвами инфекции стали 130 347 человек, вылечились 4 889 450.

При этом в Москве был зафиксирован суточный максимум смертей от коронавируса.