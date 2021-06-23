Климатолог: Москва 23 июня станет лидером по тепловому стрессу

Жителей столицы 23 июня ждет семь часов опасной для здоровья жары, заявил РИА «Новости» кандидат географических наук, доцент МГУ Павел Константинов.

«Сегодня, 23 июня, Москва — самый опасный из всех городов. Москва сегодня — самый опасный с точки зрения жары город России», — пояснил он.

Климатолог рассказал, что самый тяжелый период продлится с 9 до 16 часов. В этот период лучше избегать долгого нахождения под прямыми солнечными лучами.

«Если прогноз оправдается, то, возможно, таких опасных условий в течение одного дня (7 часов подряд) не было даже в 2010 году», — отметил Константинов.

В 2010 году антициклон принес в Москву сильную жару, державшуюся порядка 40 дней. Длительная высокая температура привела к крупным лесным пожарам и задымлению в городе.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что в Москве ожидается аномально жаркая погода без осадков. Градусники термометров поднимутся до +36°C. Оранжевый уровень погодной опасности в городе был продлен до 12.00 четверга.

В столичном метро пассажирам начали раздавать воду из-за аномальной жары. Воду можно получить на четырнадцати станциях метрополитена и восьми станциях Московского центрального кольца.