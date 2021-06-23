Почти 65% выпускников в России не уверены, что поступят в вуз на бюджет

Компания MAXIMUM Education и портал «Навигатор поступления» спросили у российских выпускников, как они оценивают свои шансы на поступление в университет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Шестьдесят четыре процента выпускников не знают, смогут ли они поступить на бюджет или нет. 26% опрошенных школьников заявили, что смогут поступить на бюджет, и 8% считают, что смогут поступить лишь на платное отделение», — говорится в сообщении.

63% одиннадцатиклассников считают поступление в онлайн-формате преимуществом, так как не нужно ехать в сам вуз. Однако 15% считают онлайн-поступление недостатком и предпочли бы познакомиться с вузом лично.

Опрос прошел 18-22 июня по электронной почте, участие в нем приняли более тысячи одиннадцатиклассников со всей России.

Ранее сообщалось, что из-за ситуации с распространением коронавируса военные вузы будут отправлять в регионы специальные выездные комиссии, абитуриентам не придется покидать города проживания.