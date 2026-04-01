Россияне планируют в два раза больше дел, чем успевают выполнить

Большинство россиян создают значительно больше задач, чем успевают завершить. Это показало исследование сервиса «ЛидерТаск», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Аналитики проанализировали обезличенные данные более 150 тыс. персональных пользователей за январь — март 2026 года.

Оказалось, что в среднем за месяц создается около 523 тысяч задач, тогда как завершается примерно 262 тысячи. Иными словами, на каждую выполненную задачу приходится почти две новых, и общий список дел продолжает расти. Со временем это приводит не только к перегрузке, но и к постоянному ощущению незавершенности: накопленные задачи начинают давить и снижают мотивацию работать с ними.

Такой разрыв во многом связан с тем, что задачи не закрываются быстро. В среднем на выполнение одной уходит 8–9 дней, поэтому значительная часть дел остается в работе дольше недели и постепенно накапливается. В результате формируется постоянный «фон» незавершенных задач, который усиливает ощущение перегруженности и может приводить к выгоранию.

Но есть и позитивный сигнал: пользователи все же делают паузу. В выходные активность заметно снижается — и создавать, и закрывать задачи начинают в 2–3 раза реже, чем в будни. Например, в праздничные дни 7–9 марта в среднем создавалось около 11 тысяч задач в день, тогда как в рабочие дни той же недели — 2, 3 и 4 марта — этот показатель составлял более 26 тысяч. То есть активность снизилась примерно в 2,5 раза.

То же касается и времени суток: основная работа с задачами приходится на день и утро, тогда как ночью активность минимальна. Первый пик наблюдается утром — около 09:00, когда фиксируется до 32,7 тыс. сессий. Второй пик — в промежутке с 11:00 до 13:00, в это время активность держится на уровне 30–31 тыс. сессий. При этом ночью активность минимальна: наименьшее количество сессий приходится примерно на 02:00 — около 5 тыс. Это говорит о том, что пользователи редко ставят и закрывают задачи в позднее время, предпочитая возвращаться к списку дел в рабочие часы.

После этого, однако, следует обратный эффект: в начале рабочей недели количество задач резко возрастает. Люди возвращаются к делам с накопленным списком и одновременно добавляют новые задачи — и список дел быстро выходит из-под контроля.

«Чаще всего проблема не в том, что люди прокрастинируют или не успевают работать, а в том, что они неправильно расставляют приоритеты. В список задач попадает слишком много всего сразу — и важного, и второстепенного, и просто того, что не хочется забыть. В итоге человек теряет фокус: внимание распыляется, а действительно важные и объемные задачи откладываются. Задача списка — не хранить все подряд, а помогать двигаться по ключевым направлениям. Для этого важно сначала определить главное, а лишнее либо отложить, либо убрать. В идеале на день должно быть 1–3 ключевые задачи — это то, во что человек действительно погружается и что он реально способен довести до результата. Все остальное вторично и не должно конкурировать за внимание», — прокомментировал Иван Абрамовский, основатель и генеральный директор «ЛидерТаск».

Таким образом, список дел у большинства не сокращается, а продолжает расти. Люди регулярно добавляют новые задачи, но закрывать их с той же скоростью не получается. В итоге список только увеличивается и начинает мешать, а не помогать.

В такой ситуации продуктивность определяется не количеством задач, а умением ограничивать их поток и заранее выделять главное. Без этого любой список дел рано или поздно перестает работать.

