Москвичей предупредили о грядущей аномальной жаре

МЧС: в Москве в ближайшие дни ожидается аномально жаркая погода
Максим Блинов/РИА Новости

В ближайшие несколько дней в российской столице ожидается аномально жаркая погода. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Москве.

По имеющимся прогнозам, в период с 1 по 5 апреля в Москве будет аномальная жара со среднесуточной температурой воздуха на 7 °С и более выше климатической нормы. В связи с этим МЧС рекомендует москвичам быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор и употреблять больше воды.

До этого стало известно, что март 2026 года стал самым теплым в Москве за всю историю регулярных наблюдений, которые ведутся с 1779 года.

17 марта сообщалось, что в Москве и Московском регионе в середине месяца установилась аномально теплая погода. По данным Метеорологической обсерватории МГУ, с 12 по 16 марта были зафиксированы сразу несколько температурных рекордов для этих дат.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!