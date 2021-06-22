Жителя Приморья осудили на 2 года колонии за призывы к убийству полицейских в TikTok

В Приморье мужчина осужден на два года в колонии-поселении за то, что выложил в TikTok видео с призывом к убийству силовиков и членов их семей, сообщает Красноармейский районный суд.

«С целью побуждения к экстремистской деятельности неограниченного круга лиц, руководствуясь мотивами идеологической и политической ненависти и вражды, изготовил видеоролик, содержащий монолог с призывами к осуществлению экстремистской деятельности, путем совершения убийства неопределенного числа служащих правоохранительных органов Российской Федерации, по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды», — говорится в сообщении.

Суд также на два года лишил мужчину права заниматься деятельностью, связанной с администрированием интернет-сайтов.

Отмечается, что подсудимый полностью признал вину и принес публичные извинения. Ранее он уже имел три судимости — за умышленное причинение вреда здоровью, побои и уничтожение чужого имущества.

Ранее сообщалось, что в России построят колонию для молодежи с логотипом TikTok.