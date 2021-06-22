Дети-мигранты пожаловались на испорченную еду и депрессию в американских приютах

Дети-мигранты, которых отправили в аварийные приюты в Соединенных Штатах, жалуются на условия содержания. Проблемы возникли из-за испорченной еды, нехватки чистой одежды и борьбой с депрессией, сообщает Reuters со ссылкой на 17 свидетельств, поданных в суд.

Дети в возрасте от девяти до 17 лет (из Гватемалы, Гондураса и Сальвадора) утверждали, что им месяцами приходилось ждать в аварийных убежищах, контролируемых американскими властями. При этом условия проживания были некомфортными, в частности, светил яркий свет и не было возможности связаться с членами семьи.

В претензиях детально описываются условия в сети аварийных приютов, построенных администрацией президента США Джо Байдена для борьбы с резким ростом числа детей-мигрантов. Речь идет о прибывающих на границу между США и Мексикой.

За последнее время детей стали быстрее переводить из переполненных пунктов пограничного патрулирования в приюты для экстренных случаев. Свыше 14 тысяч детей без сопровождения родителей сейчас находятся в ведении Министерства здравоохранения и социальных служб США.

В результате поступали жалобы на местную еду, ее запах, а также на шум, мешающий спать и нехватку общения.

Ранее США увеличили лимит на прием беженцев. В текущем финансовом году страна примет 62,5 тыс. беженцев.