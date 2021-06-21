Бармен спас девушек от назойливого незнакомца при помощи поддельного чека

Макс Гутьерреc, бармен из города Санкт-Петербург во Флориде, спас девушек от нежелательного внимания незнакомца при помощи поддельного чека, сообщает The New York Post.

Девушка по имени Тринити Элли в своем Twitter рассказала, что когда к ней и подруге стал приставать незнакомый мужчина, бармен передал ей записку, замаскированную под чек.

«Если этот парень надоедает тебе, переложи понитейл [хвостик из волос — «Газета.ru»] на другое плечо и я его отсюда выкину», — было написано в записке.

Когда девушка сделала это, Гутьеррес действительно выдворил мужчину, сказав ему, что тот должен убираться отсюда и не приставать к девушкам. После этого Тринити Элли попросила его сфотографироваться со спасительной запиской. В Twitter этот пост собрал 213 тыс лайков и 45 тыс ретвитов.

«Не все герои носят плащи. Некоторые носят гавайские рубашки», — написал один из комментаторов.

Сама Тринити Элли написала, что Макс Гутьеррес олицетворяет собой «тот тип барменов, который нужен каждому».