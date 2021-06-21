Израильтянам запретили посещать Россию из-за вспышки COVID-19

Жителям Израиля запретили посещать Россию и еще пять стран с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом. Об этом говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля Нафтали Беннета.

Уточняется, что премьер страны провел совещание по ситуации с распространением коронавируса с участием министерств и ведомств страны, в ходе которого утвердил рекомендации профессионального сообщества.

«Обязать выезжающих за границу перед посадкой на рейс заполнять анкету и подписывать декларацию о том, что они не будут посещать шесть стран с высоким уровнем заболеваемости — Аргентину, Россию, Индию, Южную Африку, Мексику и Бразилию», — говорится в сообщении.

В правительстве Израиля считают, что основную опасность на данном этапе представляет распространение штамма «Дельта», посещение жителями Израиля стран с высоким уровнем заболеваемости и несоблюдение обязательного карантина по возвращении.

К усиленному контролю за соблюдением карантина среди возвращающихся в страну будут привлечены 250 полицейских, а в международном аэропорту Бен-Гурион увеличат число мест для тестирования.

Ранее сообщалось, что привитые от COVID-19 иностранные туристы смогут посещать страну с 1 июля. Однако прибывающие смогут въезжать в страну в частном порядке, не в составе групп.