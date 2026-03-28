Глава МАГАТЭ призвал к сдержанности после удара в районе АЭС «Бушер»

МАГАТЭ: Гросси призывает стороны к сдержанности после удара в районе АЭС «Бушер»
Гендиректор агентства Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси после прилетов в районе АЭС «Бушер» призывает стороны конфликта в Иране к максимальной сдержанности во избежание ядерного инцидента. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в соцсети Х.

По данным Reuters, в ночь на 28 марта по АЭС «Бушер» в Иране был нанесен удар.

«Гросси повторяет призыв к максимальной военной сдержанности, чтобы избежать риска ядерного инцидента», — говорится в сообщении.

Отмечается, что глава агентства также глубоко обеспокоен в связи с сообщениями о военной активности вблизи АЭС. Гросси предупредил, что повреждение реактора может спровоцировать серьезный радиологический инцидент.

27 марта США и Израиль также обстреляли два иранских ядерных объекта: комплекс по производству тяжелой воды в Маркази и завод по производству уранового концентрата (желтого кека) в Йезде. Утечек радиации нет.

23 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что нанесения ударов по ядерным объектам на Ближнем Востоке чреваты непоправимыми последствиями.

Ранее в МАГАТЭ оценили риски выброса радиации после ударов по ядерному комплексу в Иране.

 
