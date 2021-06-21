«Эпиваккорону» можно использовать для ревакцинации без ограничений

Состав «Эпиваккороны» позволяет использовать вакцину для ревакцинации неограниченное число раз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на создателей вакцины — центр «Вектор» Роспотребнадзора.

«Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты», — сообщили в центре.

Ранее Министерство здравоохранения выработало рекомендации по ревакцинации от коронавирусной инфекции. В период подъема заболеваемости медики советуют прививаться раз в полгода, как переболевшим, так и вакцинированным ранее. В спокойное время следует вакцинироваться раз в год.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

При этом по заявлению главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина «Спутник V» защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса.