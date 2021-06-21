«Эпиваккорону» можно использовать для ревакцинации без ограничений

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Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра... Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Фотография вакцины от коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона» от центра...
Центр «Вектор»

Состав «Эпиваккороны» позволяет использовать вакцину для ревакцинации неограниченное число раз. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на создателей вакцины — центр «Вектор» Роспотребнадзора.

«Такая ревакцинация является безопасной и призвана повысить показатели иммунитета к COVID-19 до оптимальных значений и далее поддерживать их для обеспечения постоянной защиты», — сообщили в центре.

Ранее Министерство здравоохранения выработало рекомендации по ревакцинации от коронавирусной инфекции. В период подъема заболеваемости медики советуют прививаться раз в полгода, как переболевшим, так и вакцинированным ранее. В спокойное время следует вакцинироваться раз в год.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

При этом по заявлению главы НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, вакцина «Спутник V» защищает от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса.