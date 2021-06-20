Собянин призвал москвичей помочь врачам в борьбе с COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в день медицинского работника призвал жителей столицы помочь врачам в борьбе с коронавирусной инфекцией и сделать прививку. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия 1».

«Мы, конечно, все восхищаемся героизмом, трудолюбием, профессионализмом <…> врачей <...> Но давайте им поможем, это же зависит от каждого из нас - давайте пойдем в прививочные пункты, привьемся и остановим эту беду», — заявил глава города.

19 июня Москва обновила антирекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом – за сутки заболели 9120 человек. В мэрии города сообщили, что за две недели в столице в два раза выросло число повторных случаев COVID-19.

Ранее Собянин объявил 15 — 20 июня в Москве нерабочими. При этом столичная мэрия ввела ограничения на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время. Такие меры были приняты в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом. Работодателям рекомендовали перевести не менее 30% сотрудников на удаленку, в особенности тех, кто не делал прививку. Впоследствии он продлил ограничительные меры в Москве до 29 июня включительно.

День медика отмечается в России 20 июня.