Мэр города в Сербии объявил об эвакуации после взрыва на заводе

Мэр города Чачак в Сербии Милан Тодорович объявил эвакуацию после того, как на местном оборонном предприятии второй раз за месяц произошли взрывы. Об этом он сообщил в своих социальных сетях, пишет РИА «Новости».

«В связи со взрывом в компании «Слобода» необходимо чтобы все граждане, которые живут близ фабрики, срочно эвакуировались из своих домов. Место для эвакуации — городской стадион», — объявил Тодорович.

Это уже второй раз за месяц, когда на этом оборонном предприятии происходят взрывы. Так, в «Слободе» в ночь на 4 июня произошел пожар и серия взрывов. Глава МВД Сербии Александр Вулин тогда сообщил, что все сотрудники, работавшие в третью смену на «Слободе», были вовремя эвакуированы, и никто не пострадал. Первые взрывы раздались на складе боеприпасов, жители близлежащих домов были эвакуированы или прятались в подвалах домов, у некоторых зданий потрескались стекла.