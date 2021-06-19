Директор парашютного клуба рассказал подробности катастрофы самолета в Кузбассе

Директор парашютного клуба Андрей Барабаш рассказал, что пилоты разбившегося в Кузбассе самолета L-410 потеряли высоту на развороте, передает РИА «Новости».

«Все были опытные пилоты, один уже был практически на пенсии, второй был инструктором в военном училище, имел достаточно большой налет», — поделился Барабаш.

По словам собеседника агентства, пилоты садились на неровную площадку и столкнулись с землей.

Директор отметил, что инструкторы парашютно-десантной подготовки тоже были достаточно опытные. Но в данной ситуации они не могли ни на что влиять.

Утром 19 июня самолет L-410 совершил жесткую посадку в районе села Журавлево в Кемеровской области. По последним данным, в результате инцидента погибли 9 человек. В Западно-Сибирскую транспортной прокуратуре сообщили, что причиной крушения самолета L-410 в Кузбассе стал отказ двигателя.

По данным прокуратуры, воздушное судно принадлежит Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России.

Ранее ДОСААФ приостановил полеты L-410 после смертельного крушения в Кузбассе.