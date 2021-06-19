В Ялте заявили о возможной эвакуации людей из-за подтопления

Глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что обстановка в поселке Кореиз под городом достаточно сложная. Не исключается эвакуация людей, если потребуется, сообщает на своей странице в Facebook чиновница.

«Прошу местных жителей быть на связи с ЕДДС! 112! Если потребуется — будем эвакуировать людей», — написала на странице в социальной сети Павленко.

Глава администрации обратила внимание, что обстановка в Кореизе в настоящий момент очень сложная.

Сотрудники МЧС и администрации обходят дома, при этом вода из затопленных районов пока не уходит.

Ранее сообщалось, что в Ялте сняли запрет на въезд, введенный из-за подтоплений. Кроме того, в министерстве подчеркнули, что в республике дальнейшему отдыху ничего не угрожает. Отели и санатории после сильных дождей работают в обычном режиме.

Ливни подтопили в Крыму более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). В Ялте временно прекратили подачу воды.