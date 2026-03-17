В Минобороны назвали число сбитых над Россией БПЛА за два часа

За два часа над регионами России сбили более 10 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, речь идет о периоде с 07:00 до 09:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть летательных аппаратов были сбиты над Ленинградской областью, два БПЛА — над Краснодарским краем. Еще по одному дрону было сбито над Брянской, Костромской, Смоленской областями и акваторией Азовского моря.

17 марта российское оборонное ведомство сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта сбили 206 украинских беспилотников над Россией.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!