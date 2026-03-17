В Минобороны назвали число сбитых над Россией БПЛА за два часа

МО РФ: за два часа над Россией сбили 12 украинских беспилотников

За два часа над регионами России сбили более 10 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, речь идет о периоде с 07:00 до 09:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Отмечается, что шесть летательных аппаратов были сбиты над Ленинградской областью, два БПЛА — над Краснодарским краем. Еще по одному дрону было сбито над Брянской, Костромской, Смоленской областями и акваторией Азовского моря.

17 марта российское оборонное ведомство сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 17 марта сбили 206 украинских беспилотников над Россией.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

