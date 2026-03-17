Москвичи выбрали имена амурским тигрятам из зоопарка

Жители Москвы выбрали имена для двух амурских тигрят, родившихся в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

Самца назвали Уссури — в честь реки в Приморском крае, вдоль которой обитают амурские тигры. За этот вариант проголосовали 34% участников проекта «Активный гражданин». Среди других предложенных имен были Анюй, Лотос, Сихотэ и Ганеша.

Кличку для самки выбрали юные москвичи на платформе «Активный гражданин — детям». Ее назвали Таежкой, что отсылает к дальневосточным лесам. Этот вариант поддержали 32% участников. Также предлагались имена Метиоха, Алинь, Зея и Ханка.

Всего в голосованиях приняли участие более 203 тысяч человек.

Тигрята родились в августе прошлого года. Их родители — Шива и Амур-Орион — ранее жили в дикой природе. Появление потомства важно для программы сохранения амурского тигра: в будущем животные помогут укрепить генофонд искусственной популяции этого редкого вида.

Голосования провели совместно с Департаментом культуры Москвы. Ранее горожане уже выбирали имена для других животных зоопарка, включая капуцина-плаксу Нормана, гориллу Квито, малайских медвежат Машу, Лучика и Звездочку, а также птенцов журавля-красавки Иркута и Чуи.

Ранее юные москвичи выбрали имя для олененка в «Доме лани».