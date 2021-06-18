В Роспотребнадзоре рассказали, кто распространяет «индийский штамм» коронавируса

Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, кто больше всего распространяет «индийский штамм» коронавируса, сообщает ТАСС.

«Нам не удалось избежать нового подъема заболеваемости в связи с массовым игнорированием мер профилактики распространения нового коронавируса. Особенно актуально их соблюдение сейчас, когда циркулирует «индийский штамм» и наиболее активная часть населения — молодежь — его распространяет в своей среде и в других возрастных группах», — рассказала Пшеничная.

По мнению эпидемиолога, граждане России «очень расслабились», несмотря на то, что коллективный иммунитет к коронавирусу среди населения страны еще не достигнут.

«Коронавирус никуда не делся, и такое полное пренебрежение защитными правилами создает все условия для его дальнейшего распространения. Поэтому так жизненно важно вакцинироваться. Сейчас это единственная возможность остановить рост заболеваемости», — считает Пшеничная.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о распространении индийского штамма в Москве.