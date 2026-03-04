Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

ВСУ применили новый вид американского БПЛА при атаке в Донецке

ВСУ впервые применили новый американский БПЛА при атаке на Донецк
Evgeniy Maloletka/AP

Военные Украины использовали новый тип американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время атаки на Донецк. Об этом РИА Новости сообщил заместитель генерального директора компании «Тень», занимающейся производством дрондетекторов, Дмитрий Садовник.

«При атаке по гражданским объектам Донецка в понедельник ВСУ впервые применили новый ударный БПЛА самолетного типа, предположительно известный под названием Hornet (шершень. — прим. ред.). Об этом говорят характерные именно для этого беспилотника фрагменты, оставшиеся на месте атаки», — отметил Садовник.

Он также добавил, что этот тип БПЛА способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и может нести полезную нагрузку около пяти килограммов. Одним из отличительных конструктивных признаков этого дрона являются киль, руль поворота и толкающий винт, расположенные в задней части. По словам эксперта, дрон оснащен спутниковой навигацией и возможностью программирования автономного маршрута.

Обнаруженные обломки также указывают на то, что использованный беспилотник принадлежит американской компании Swift Beat LLC, которая занимается разработкой современных беспилотных систем для Украины. Этот тип БПЛА уже наблюдался в использовании украинскими силами в Запорожской области.

Ранее в Донецке беспилотник ВСУ атаковал корпус больницы.

 
Теперь вы знаете
От «Маски» до маски: что случилось с лицом Джима Керри и действительно ли его заменил двойник
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!