ВСУ применили новый вид американского БПЛА при атаке в Донецке

Военные Украины использовали новый тип американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) во время атаки на Донецк. Об этом РИА Новости сообщил заместитель генерального директора компании «Тень», занимающейся производством дрондетекторов, Дмитрий Садовник.

«При атаке по гражданским объектам Донецка в понедельник ВСУ впервые применили новый ударный БПЛА самолетного типа, предположительно известный под названием Hornet (шершень. — прим. ред.). Об этом говорят характерные именно для этого беспилотника фрагменты, оставшиеся на месте атаки», — отметил Садовник.

Он также добавил, что этот тип БПЛА способен поражать цели на расстоянии до 145 километров и может нести полезную нагрузку около пяти килограммов. Одним из отличительных конструктивных признаков этого дрона являются киль, руль поворота и толкающий винт, расположенные в задней части. По словам эксперта, дрон оснащен спутниковой навигацией и возможностью программирования автономного маршрута.

Обнаруженные обломки также указывают на то, что использованный беспилотник принадлежит американской компании Swift Beat LLC, которая занимается разработкой современных беспилотных систем для Украины. Этот тип БПЛА уже наблюдался в использовании украинскими силами в Запорожской области.

Ранее в Донецке беспилотник ВСУ атаковал корпус больницы.