Собянин рассказал о распространении индийского штамма в Москве

Почти 90% новых заражений коронавирусом в Москве вызваны индийским штаммом. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин, пишет РИА «Новости».

«Последние данные, которые мы получили — 89,3% заболевших [в Москве] заболели коронавирусом мутированным, так называемая дельта, это индийский штамм. Он оказался более агрессивным, быстрее распространяется», — сказал Собянин.

Он также сообщил, что для защиты от этой мутации требуется уровень антител, который в два раза выше того, что необходим для противостояния уханьскому варианту.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 19 июня в столице начнут работу бесковидные рестораны. Сначала проект будет осуществлен в полутора-двух десятках заведений.

В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии. Всего в столице заразились 1 269 145 человек, умерли 21 276.

По всей России 18 июня подтвердились 17 262 случая коронавируса, общее число заражений составило 5 281 309. За все время в России зафиксировали 128 445 летальных исходов и 4 850 659 выздоровлений.