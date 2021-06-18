В Пензенской области подросток убил восьмиклассницу за отказ в поцелуе

В поселке Мокшан Пензенской области по подозрению в убийстве школьницы задержали 17-летнего подростка. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника прокурора региона Светлану Артамонову.

«Предварительно установлено, что после прогулки в компании молодых людей 18 июня в поселке Мокшан 17-летний учащийся профессионального колледжа пошел провожать 15-летнюю восьмиклассницу домой. В ходе возникшего конфликта с девочкой молодой человек нанес ей травмы, не совместимые с жизнью», — рассказала Артамонова.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Источник в силовых структурах в свою очередь заявил, что подросток мог убить школьницу из-за отказа целоваться.

«По предварительным данным, парень, провожая девочку домой, хотел ее поцеловать и получил отказ, после чего он расправился с ней», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подростка задержали по подозрению в убийстве матери и дяди.