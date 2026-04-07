Жительницу ЛНР заподозрили в госизмене и передаче данных о ВС РФ

ФСБ задержала жительницу ЛНР по подозрению в госизмене и передаче данных о ВС РФ

Сотрудники управления ФСБ России по Луганской народной республике (ЛНР) задержали 20-летнюю жительницу Марковского округа, которая по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирала и передавала сведения о местах дислокации российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оперативники установили, что жительница Марковского района ЛНР была завербована сотрудником украинских спецслужб. По его указанию она передавала данные о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ на территории республики через мессенджер.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело о государственной измене и передаче сведений о ВС РФ.

1 апреля суд приговорил несовершеннолетнего жителя Сызрани к шести годам колонии общего режима за госизмену. Подросток отправлял фото административных зданий города на Украину. Следствие установило, что молодой человек выполнял незаконные действия с 14 по 21 сентября 2024 года. За передачу данных ему прислали денежное вознаграждение.

Ранее российский слесарь получил 15 лет колонии за госизмену.