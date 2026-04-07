Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Жительницу ЛНР заподозрили в госизмене и передаче данных о ВС РФ

ФСБ задержала жительницу ЛНР по подозрению в госизмене и передаче данных о ВС РФ
РИА Новости

Сотрудники управления ФСБ России по Луганской народной республике (ЛНР) задержали 20-летнюю жительницу Марковского округа, которая по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирала и передавала сведения о местах дислокации российских военнослужащих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Оперативники установили, что жительница Марковского района ЛНР была завербована сотрудником украинских спецслужб. По его указанию она передавала данные о дислокации подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ на территории республики через мессенджер.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемую. В отношении нее возбуждено уголовное дело о государственной измене и передаче сведений о ВС РФ.

1 апреля суд приговорил несовершеннолетнего жителя Сызрани к шести годам колонии общего режима за госизмену. Подросток отправлял фото административных зданий города на Украину. Следствие установило, что молодой человек выполнял незаконные действия с 14 по 21 сентября 2024 года. За передачу данных ему прислали денежное вознаграждение.

Ранее российский слесарь получил 15 лет колонии за госизмену.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!