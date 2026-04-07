Блогер Гусейн Гасанов продал апартаменты в «Москва-Сити» за «печеньки»

Свидетель обвинения по делу Гусейна Гасанова рассказал на суде, что блогер фиктивно продал ему апартаменты в «Москва-Сити» за «печеньки». Его слова передает РИА Новости.

По словам свидетелей, Гасанов предложил переоформить на него недвижимость. Мужчина пытался несколько раз отказаться, но блогер показал ему документы, что у него нет долгов перед государством. Оплата апартаментов проходила через банковскую ячейку, однако вместо денег свидетель положил «печеньки».

В договоре купли-продажи цена за апартаменты указана 60 миллионов рублей. Доверенным лицом в сделке выступил брат блогера Анвер Гасанов.

В феврале прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Гасанова — его обвиняют в отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления. Гусейна Гасанова заочно арестовали и объявили в розыск.

Сам Гасанов отказался признавать вину в легализации денежных средств.

Ранее Гусейн Гасанов выплатил сотни миллионов рублей долга.

 
