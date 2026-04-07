Минобороны РФ сообщило об ударах по пограничному отряду в Харьковской области

Минобороны: ВС РФ ударили по пограничному отряду ВСУ в Харьковской области

Удар нанесен по украинскому пограничному отряду в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своей сводке.

«В Харьковской области нанесено поражение подразделениям трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Подсреднее, Избицкое, Колодезное, Белый Колодезь и Нестерное Харьковской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения российской группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение силам ВСУ в районах населенных пунктов Малая Слободка, Пустогород, Мирополье, Хотень и Великая Чернетчина Сумской области.

До этого депутат Алексей Журавлев заявил, что армию России ждут тяжелые бои за Харьков, Одессу и Николаев. По его словам, ВСУ только пятятся назад, а российские войска «тяжело и сложно» выгрызают оставшуюся под контролем Украины территорию Донбасса.

