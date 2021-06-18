В Роспотребнадзоре назвали причину роста заболеваемости коронавирусом

Ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что одной из причин заболеваемости коронавирусом в России является приход индийского штамма.

«Как известно, вирусы мутируют, мутирует и коронавирус. В нашу страну пришла очередная мутация, так называемая дельта-мутация, или индийский штамм. Изучать его, конечно, в дальнейшем придется, но однозначно можно сказать, что этот штамм обладает более высокой заразностью», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Еще одной причиной является несоблюдение профилактических мероприятий — отказ от масок, участие в массовых мероприятиях.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причины, которые привели к рекордному показателю суточной заболеваемости в Москве.

В Москве за прошедшие сутки выявили 9 056 случаев коронавируса, что стало рекордом за все время пандемии. За 24 часа в городе также скончались 78 пациентов. Таким образом, в столице заразились 1 269 145 человек, умерли 21 276.

По всей России 18 июня подтвердились 17 262 случая коронавируса, общее число заражений составило 5 281 309. 14,3% заразившихся не имели симптомов. За все время в России зафиксировали 128 445 летальных исходов и 4 850 659 выздоровлений.