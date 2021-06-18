Крым попросит помощи у Путина в ликвидации последствий непогоды

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что обратится к президенту России Владимиру Путину за помощью в ликвидации последствий непогоды. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, сегодня пройдет заседание штаба, на котором будут выработаны все позиции, до 19 часов будут опубликованы решения.

«После того, как определим размер ущерба, докладываюсь главе государства — будем просить, скорее всего, финансовой помощи», — сказал Аксенов.

Ранее Ялта ввела режим чрезвычайной ситуации из-за ливней. В городе за шесть часов выпала месячная норма осадков. Власти Ялты полностью перекрыли проезд в центр города.

В Керчи выпало 82 мм осадков — это две месячные нормы. В Белогорске выпало 88 мм, в Керченском проливе — 73 мм, в Мысовом, метеостанции на Азовском море, — 43 мм осадков.

До этого региональный главк МЧС объявил штормовое предупреждение на 17 июня в Крыму в связи с неблагоприятными погодными условиями.