В Москве ожидается рекордная жара в конце июня

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил о рекордной жаре в конце июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, с 17 июня начинается «генеральное наступления лета» в Центральной России и в больше части европейской России.

Ближайшей ночью будет +12-14°C, днем +26-28°C. Далее температура будет повышаться на несколько градусов каждый день и в среду, 23 июня, достигнет пика: в вечернее время воздух прогреется до +19-21°C, а днем — до +33-35°C.

Тишковец уточнил, что для Москвы норма в июне составляет +21,7°C.

«Это не только аномальное тепло. Я уверен, что 22 и 23 июня будут побиты дуплетом 2 рекорда. Для 22 июня он составляет +31,8°C и установлен в 1917 году. А для среды +33,°C — в 1948 году. Кроме того, возможно, что 23 июня мы будем с претензией на общий рекорд июня по максимальной температуре, сейчас он составляет +34,7°C и установлен в 1901 году», — рассказал синоптик.

Ранее в Гидрометцентре предупредили жителей Европейской части России об «опасном солнце».