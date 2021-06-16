Депутаты приняли закон об оправданном риске для спасателей

Госдума приняла закон, который освобождает спасателей и руководителей аварийно-спасательных служб от ответственности за ущерб или вред здоровью при крайней необходимости и оправданном риске. Об этом пишет РИА «Новости».

Документ изменил федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», в котором уточняются термины оправданного риска и крайней необходимости, а также определяются трудовые нормы в отношении спасателей.

Согласно законодательству, спасатели и руководители «могут освобождаться от ответственности за причинение материального ущерба, вреда здоровью спасаемых людей, спасателей или их гибель в соответствии с законодательством РФ», «если при этом не было допущено превышения пределов крайней необходимости».

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