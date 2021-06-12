Замглавы департамента Минобрнауки арестован на два месяца по делу о мошенничестве

Хорошевский суд Москвы арестовал на два месяца замдиректора департамента Минобрнауки РФ Романа Коровина по делу о крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В отношении подозреваемого Коровина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до августа», — сказала собеседница.

До этого правоохранители задержали заместителя департамента управления делами Министерства образования и науки РФ Романа Коровина по делу о мошенничестве. Другие детали и суть дела не уточнялись. Позже в Минобрнауки назвали причину задержания Коровина.