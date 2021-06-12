В Москве за сутки выявили максимальное с начала года число случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 6 701 заражение коронавирусом, что стало максимумом с начала года. Это следует из данных оперштаба, опубликованных в Telegram.

Суточное количество инфицированных в городе увеличивается 8 сутки подряд. Днем ранее подтвердились 5 853 случая, 10 июня — 5 245, 9 июня — 4 124. За прошедшие 24 часа также скончались 67 пациентов, выздоровели 2 725 москвичей. Всего в столице заразились 1 227 013 человек, из которых 20 838 умерли.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с коронавирусом в столице ухудшилась, многие пациенты находятся в больницах на аппаратах искусственной вентиляции легких. Также замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк сообщил, что на праздники будут усилены проверки соблюдения мер, введенных для борьбы с коронавирусом.