ФСБ расследует массовую пропажу денег со счетов умерших россиян

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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России начали расследование массовой пропажи денег со счетов умерших россиян, сообщает Telegram-канал «112».

По версии следствия, судебные приставы изымали денежные средства, используя поддельные исполнительные листы. Однако при этом документы были составлены на настоящих бланках с печатями.

Стало известно, что проводить фальшивые взыскания злоумышленникам помогали пособники в банке.

В данный момент правоохранительные органы устанавливают личности потерпевших и оценивают нанесенный им ущерб. Кроме того, в московских отделах службы приставов проходят обыски.

Ранее мошенники, сдающие в аренду нежилые помещения, похитили более 400 млн рублей из бюджета подмосковных Люберец.

В апреле в Москве были задержаны организаторы финансовой пирамиды, похитившие более 460 млн руб. Сообщалось, что более 120 человек обратились в полицию с заявлениями о мошенничестве.