Врач рассказал, какие симптомы могут указывать на начало рассеянного склероза
Главный внештатный невролог министерства здравоохранения Московской области Ринат Богданов рассказал, какие симптомы могут указывать на начало рассеянного склероза. Об этом сообщает РИА «Новости».
Рассеянный склероз — заболевание, которое появляется в результате поражения нервных волокон при сбое в иммунной системе человека. Пока не найдено способов для полного излечения от этого недуга.
По словам специалиста, в зависимости от того, в какой зоне головного мозга произошло повреждение, болезнь может проявляться по-разному. Так, у человека может обнаружиться нарушение зрения при повреждении зрительного нерва, которое может самостоятельно восстановиться, или расстройства чувствительности, движения, равновесия, мочеиспускания и др.
«Важный критерий – колебание симптоматики, то есть все прошло со временем», — сказал невролог.
По словам Богданова, если при нарушении зрения был поврежден зрительный нерв, то следует обратиться к неврологу для окончательного установления причины заболевания. Речь может идти о вирусной этиологии, дефиците витамина Д, неблагоприятном экологическом фоне, хроническом стрессе. Профилактика этих факторов может помочь снизить риск заболевания.
Врач добавил, что рассеянным склерозом страдают как пожилые люди, так и дети.