В Петербурге бывший спеназовец напал на танцоров в стиле K-pop

В Санкт-Петербурге, на Дворцовой площади, 35-летний бывший спецназовец и ветеран боевых действий набросился на группу девушек, которые снимали кавер на клип в стиле корейской поп-музыки (K-pop), сообщает Telegram-канала Baza

По словам самих девушек, они снимали кавер на клип Next Level K-pop-группы «aespa». Во время съемок к девушкам со спины подошел мужчина и начал подтанцовывать рядом с ними, держа в руках голубей.

Спустя какое-то время мужчина подошел вплотную к оператору и обратился к танцующим девушкам, обвинив их в распутном образе действий и непотребной внешности, используя при этом матерные выражения.

По информации Baza, мужчину зовут Геннадий Неделькин, и он является бывшим спецназовцем и ветераном боевых действий, принимавшим участие в боевых действиях в Чечне. На Неделькина, который сам вызвал сотрудников полиции, завели административное дело за мелкое хулиганство.

Ранее полиция повторно задержала мужчину, убившего гея на Курском вокзале и бежавшего из суда.