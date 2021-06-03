Коллекторы могут пожаловаться в СК на предложение Милонова лишать их пенсии

В Национальной Ассоциации Профессиональных Коллекторских Агентств (НАПКА) изучают заявление депутата Виталия Милонова о лишении коллекторов пенсии и не исключают жалобу на заявление парламентария в Следственный комитет России, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ассоциации.

«Ассоциация ознакомилась с высказыванием господина депутата (Виталия Милонова. — «Газета.Ru»), и проводится их оценка на предмет наличия нарушений законодательства РФ. Если в итоге мы посчитаем наличие нарушений, ответственность по которой установлена ст. 282 УК РФ, то в соответствии с законодательством в связи с наличием «депутатского иммунитета» заявление должно подаваться в Следственный комитет», — рассказали в НАПКА.

Как сообщил представитель компании, слова Милонова нарушают нормы Уголовного кодекса.

«Обращаем также внимание на то, что депутат сам в прямом эфире признал, что его предложение противоречит и нарушает нормы Уголовного кодекса и разжигает вражду и ненависть. К сожалению, господин депутат уже не в первый раз допускает подобные публичные высказывания, что может также считаться и использованием служебного положения при разжигании ненависти и вражды. В случае обращения НАПКА в соответствующие органы в связи с такими высказываниями мы сообщим отдельно», — добавили в ассоциации.

Ранее Милонов Милонов в эфире радиостанции «Говорит Москва» предложил лишать пенсии людей, которые занимаются коллекторской деятельностью, а также запрещать ими занимать «какую-либо должность» после такой работы.

Сам Милонов в беседе с «Газетой.Ru» выразил желание представить подобный законопроект в Госдуму уже осенью.