В «Векторе» заявили, что данных об опасности птичьего гриппа H10N3 пока нет

В научном центре вирусологии «Вектор» заявили, что свидетельства о появлении дополнительных эпидемических рисков из-за вируса птичьего гриппа H10N3 пока отсутствуют. Об этом сообщает ТАСС.

«В настоящее время нет данных, указывающих на появление дополнительных эпидемических рисков, связанных с вирусом H10N3», — рассказали в учреждении.

Там добавили, что необходимо провести исследования генетических и фенотипических особенностей вируса от заболевшего в провинции Цзянсу, после чего можно будет дать более взвешенную оценку эпидемического потенциала данного заболевшего.

Ранее сообщалось, что в Китае человек впервые заразился птичьим гриппом H10N3. 41-летний мужчина из города Чжэньцзян в конце апреля обратился к врачу с жалобами на жар и плохое самочувствие. Специалист принял решение о госпитализации пациента. На данный момент заразившийся уже почти выздоровел.