Первый день лета в Москве оказался самым холодным за последние 54 года

1 июня 2021 года оказалось самым холодным за последние 54 года в Москве. Об этом сообщается на сайте «Метеовести» центра погоды «Фобос».

Отмечается, что в столичном регионе специалисты не зафиксировали заморозков в воздухе. Минимальная температура была зарегистрирована в Волоколамске (+0,3°C) и в Клину (+0,2°C).

«В Москве, на метеостанции ВДНХ, минимальная температура составила +4°C – таким холодным начало календарного лета в Москве не было 54 года! 1 июня 1967 года в Москве было +3,9°C», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, пик похолодания в столичном регионе пройден, и уже предстоящей ночью станет немного теплее.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, каким будет лето в 2021 году в Москве.

По его словам, наступивший сезон в столице и центральной части страны будет «благодатным».