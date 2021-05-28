В Сочи на пять суток посадили коня и осла

В Сочи суд назначил пять суток административного ареста аниматорам в костюмах коня и осла, которые приставали к прохожим и вымогали деньги за фотографии. Об этом пишет «Кубань24».

«В полицию Центрального района Сочи поступило сообщение о том, что молодые люди в костюмах животных из мультфильмов навязчиво пристают к прохожим с просьбой сфотографироваться. После чего требуют деньги», — сообщили в пресс-службе УВД по городу.

В случае отказа животные начинали нецензурно ругаться.

Ранее побывавшая в Крыму туристка рассказала о способах обмана отдыхающих на курортах полуострова.

По ее словам, у приезжих выманивают деньги за фотографии. Фотографы предлагают сделать туристам, особенно с детьми, снимки с аниматорами в костюмах персонажей мультфильмов или с дикими животными.