«От пыльцы не сбежать»: россиянам посоветовали радикальное лечение от аллергии

Пыльца березы – главный враг аллергиков весной, в столичном регионе ее концентрация может превышать норму в сотни раз. Тяжелый для аллергиков сезон длится с конца апреля до середины мая, причем переезд в другие регионы вряд ли – весеннее цветение будет ощущаться практически везде. Решить проблему можно с помощью радикального лечения, рассказала 360.ru иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук, Надежда Логина.

По ее словам, в России береза растет практически везде, а ее пыльца напоминает микроскопический репейник, за счет чего быстро прилипает к коже, одежде, легко распространяется по территории всей страны. Желающим уехать в менее «аллергичные» регионы стоит выбрать север и горы, где березы меньше, но и там полностью от проблемы не сбежать – рано или поздно в таких регионах тоже начинается цветение, предупредила врач. Она посоветовала рассмотреть Астраханскую область и Республику Калмыкию, а тем, кто страдает от липовой пыльцы – Мурманскую и Архангельскую области.

Однако эффективнее будет решить проблему с помощью обследования и радикального лечения, подчеркнула Логина.

«Главное, что нужно запомнить всем пациентам, аллергия, в том числе и сезонная, излечима, – пояснила она. – Нужно обратиться к врачу и пройти соответствующее лечение под непосредственным контролем врачей. Это будет радикальное лечение, которое позволит следующий сезон цветения уже встретить без слез».

Чаще всего используется аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), при которой пациентам вводят микродозы аллергена, формируя иммунитет. Курс лечения длится 3-4 месяца, стартует он за 2-4 месяца до сезона цветения.

Есть и второй метод лечения – это аутолимфоцитотерапия. У пациента при таком подходе берут венозную кровь, затем выделяют из нее лимфоциты, обрабатывают их и вводят обратно – либо подкожно, либо в носовые пазухи. Такие методы лечения помогают забыть о проблеме раз и навсегда, что намного эффективнее, чем попытки сбежать из регионов, где началось сезонное цветение, заключила врач.

Напомним, ученые предупредили, что сезон пыльцы в 2026 году может начаться раньше обычного и оказаться более тяжелым из-за теплой и сухой второй половины марта. В таких условиях периоды цветения разных растений накладываются друг на друга, усиливая нагрузку на организм. Эксперты советуют в такое время по возможности избегать прогулок в сухую и ветреную погоду, использовать маски и очки, а после улицы менять одежду и принимать душ. В доме рекомендуется чаще проводить влажную уборку и использовать очистители воздуха.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово жаловаться на симптомы аллергии после коронавируса.