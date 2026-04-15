Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Общество

«От пыльцы не сбежать»: россиянам посоветовали радикальное лечение от аллергии

Shutterstock

Пыльца березы – главный враг аллергиков весной, в столичном регионе ее концентрация может превышать норму в сотни раз. Тяжелый для аллергиков сезон длится с конца апреля до середины мая, причем переезд в другие регионы вряд ли – весеннее цветение будет ощущаться практически везде. Решить проблему можно с помощью радикального лечения, рассказала 360.ru иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук, Надежда Логина.

По ее словам, в России береза растет практически везде, а ее пыльца напоминает микроскопический репейник, за счет чего быстро прилипает к коже, одежде, легко распространяется по территории всей страны. Желающим уехать в менее «аллергичные» регионы стоит выбрать север и горы, где березы меньше, но и там полностью от проблемы не сбежать – рано или поздно в таких регионах тоже начинается цветение, предупредила врач. Она посоветовала рассмотреть Астраханскую область и Республику Калмыкию, а тем, кто страдает от липовой пыльцы – Мурманскую и Архангельскую области.

Однако эффективнее будет решить проблему с помощью обследования и радикального лечения, подчеркнула Логина.

«Главное, что нужно запомнить всем пациентам, аллергия, в том числе и сезонная, излечима, – пояснила она. – Нужно обратиться к врачу и пройти соответствующее лечение под непосредственным контролем врачей. Это будет радикальное лечение, которое позволит следующий сезон цветения уже встретить без слез».

Чаще всего используется аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ), при которой пациентам вводят микродозы аллергена, формируя иммунитет. Курс лечения длится 3-4 месяца, стартует он за 2-4 месяца до сезона цветения.

Есть и второй метод лечения – это аутолимфоцитотерапия. У пациента при таком подходе берут венозную кровь, затем выделяют из нее лимфоциты, обрабатывают их и вводят обратно – либо подкожно, либо в носовые пазухи. Такие методы лечения помогают забыть о проблеме раз и навсегда, что намного эффективнее, чем попытки сбежать из регионов, где началось сезонное цветение, заключила врач.

Напомним, ученые предупредили, что сезон пыльцы в 2026 году может начаться раньше обычного и оказаться более тяжелым из-за теплой и сухой второй половины марта. В таких условиях периоды цветения разных растений накладываются друг на друга, усиливая нагрузку на организм. Эксперты советуют в такое время по возможности избегать прогулок в сухую и ветреную погоду, использовать маски и очки, а после улицы менять одежду и принимать душ. В доме рекомендуется чаще проводить влажную уборку и использовать очистители воздуха.

Ранее сообщалось, что россияне начали массово жаловаться на симптомы аллергии после коронавируса.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!