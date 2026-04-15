Иранский танкер миновал морскую блокаду США

Fars: иранский супертанкер пересек Ормузский пролив на фоне блокады США
Иранский танкер пересек Ормузский пролив на фоне блокады США. Об этом сообщило агентство Fars.

«Супертанкер Ирана, который находится под санкциями США, пересек открытое море и Ормузский пролив. [Танкер], не скрываясь, с включенной системой идентификации местоположения, вошел в территориальные воды Ирана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что танкер способен перевозить два миллиона баррелей сырой нефти.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

