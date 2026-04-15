Иранский танкер миновал морскую блокаду США

Иранский танкер пересек Ормузский пролив на фоне блокады США. Об этом сообщило агентство Fars.

«Супертанкер Ирана, который находится под санкциями США, пересек открытое море и Ормузский пролив. [Танкер], не скрываясь, с включенной системой идентификации местоположения, вошел в территориальные воды Ирана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что танкер способен перевозить два миллиона баррелей сырой нефти.

12 апреля стало известно, что США начнут блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот будет отслеживать и задерживать суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, и планирует заняться уничтожением мин в акватории.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Масудом Пезешкианом заявил, что Париж готов оказать содействие в обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

