Компания школьниц избила девочку в Подмосковье, а затем надругалась над другой

В Подмосковье семь школьниц осудили за избиение и надругательство над девочками
В Подмосковье вынесли приговоры семи школьницам, которые участвовали в избиении и надругательстве над девочками. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Все началось 9 декабря 2024 года в Котельниках. Сначала шестеро школьниц в возрасте от 15 до 16 лет устроили избиение одноклассницы прямо в школьной уборной. В тот же день та же компания, но уже в Люберцах, набросилась на знакомую 14-летнюю девочку — злоумышленницы пустили в ход кулаки, а также совершили действия сексуального характера в отношении жертвы.

После случившегося правоохранители провели свыше 20 допросов, организовали очные ставки и назначили 12 судебных экспертиз. Собранные материалы позволили полностью изобличить участниц тех событий.

Суд признал девочек виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ и п.п. «а,б» ч. 3 ст. 132 УК РФ в зависимости от степени участия в издевательствах. Двоим наиболее активным фигуранткам дали реальные сроки — четыре и четыре с половиной года воспитательной колонии. Остальные подсудимые отделались условным наказанием. Кроме того, с виновных взыщут компенсации в пользу потерпевших.

Ранее молодые люди два месяца шантажировали и насиловали школьницу.

 
