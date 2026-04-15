Марочко заявил, что ВСУ используют территорию бункера Гитлера под Винницей

Украинские военные в районе города Винница заняли бункер, которым в годы Второй мировой войны пользовался Адольф Гитлер. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.

«Примечательно, что в данном районе находится одна из ставок Гитлера в годы Второй мировой войны, ее территория также частично используется украинскими боевиками», — сказал Марочко.

Бункер Гитлера под Винницей, известный как ставка «Вервольф» (Werwolf), расположен в 8 километрах к северу от города, возле поселка Стрижавка. Это был один из важнейших командных пунктов фюрера на Восточном фронте, где он провел в общей сложности более 100 дней в 1942–1943 годах. Комплекс включал в себя около 80 деревянных строений и три мощных бетонных бункера (включая личный бункер фюрера).

Перед отступлением в 1944 году немецкие войска взорвали бункеры. Сегодня на поверхности видны только огромные обломки железобетона.

До этого сообщалось, что ВС РФ поразили двумя гиперзвуковыми ракетами «Циркон» укрепленный подземный бункер ВСУ юго-восточнее Винницы.

Ранее Зеленский рассказал о жизни в бункере.

 
