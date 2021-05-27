Суд арестовал школьницу, подозреваемую в надругательстве над девочкой

Суд в Алтайском крае арестовал 14-летнюю школьницу, подозреваемую в надругательстве над11-летней девочкой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

По данным следствия, инцидент произошел в воскресенье, 23 мая. Школьница вместе с подругами силой завела 11-летнюю девочку в заброшенный дом, где избила ее и совершила «иные действия сексуального характера», снимая это на телефон.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) «по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами органов власти Алтайского края и города Барнаула».

Ранее сообщалось, что губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил краевому министерству образования и минздраву найти причины происшествия.