Нидерландский суд завершил предварительное производство по делу MH17

Нидерландский суд завершил предварительное производство по делу о крушении малазийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на последнем этапе процесса судьи осмотрели реконструкции и собранные на месте крушения обломки воздушного судна. Мероприятие прошло в среду, 26 мая, на военно-воздушной базе Гилзе-Рейн в Нидерландах.

По словам судьи Марии Кнейфф, благодаря осмотру судьи смогли получить собственное представление о произошедшем.

Следующий этап — рассмотрение дела по существу, которое начнется 7 июня.

В апреле судебный следователь в Нидерландах опросил представителей концерна «Алмаз-Антей» по вопросам относительно крушения Boeing.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение под Донецком в 2014 году. Все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В ходе расследования совместной следственной группы (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов следствие сделало вывод, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса «Бук», принадлежавшего ВС России.